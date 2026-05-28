ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್
Published : May 28, 2026 at 10:08 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದೀಗ 320 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.70-80ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಮೂಲದ ಹರ್ಷಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಗಂಟೆ ಮಾದರಿಯ ಕೆನೋಪಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆನೋಪಿಯ ಒಳಗೆ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಾಗಿ 26 ಗಂಟೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗಂಟೆಗಳ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಂಟೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಾನಂದ ನೀಡುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಚೆಕ್ಇನ್ ಪ್ರದೇಶ, ಲಗೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣಾ ಪ್ರದೇಶ, ಏರ್ಸೈಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಧೂಮಪಾನ ಕೋಣೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾಗಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಲಿದೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್, ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇರಲಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಥಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ಚರ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿ ಕೆನೋಪಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಏರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಂಜ್, ವಿಐಪಿ ಲಾಂಜ್ ಹಾಗೂ ನವೀಕೃತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 10 ವಿಮಾನಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಾರು, 10 ಬಸ್, 100 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, 100 ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 500 ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇನ್ನುಮುಂದೆ 2,400 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರ್ಗಮನ ಹಾಗೂ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ತಲಾ 1,200 ಸೀಟುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 14 ಚೆಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದೇ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 30ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, 2-3 ತಿಂಗಳ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.
