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ತಾಯಿಯಾದ 14 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿ - ಆರ್‌ಐ ನಿರ್ಭಯ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನಿರ್ಭಯ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

14-year-old minor girl gives birth to a baby boy in Hubballi
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 4:10 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ‌ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಕೆಎಂಸಿ - ಆರ್‌ಐನ ನಿರ್ಭಯ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಜುಲೈ 8 ರಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಾಲಕಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಳು. ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಭಯಾ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐನ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ದ್ಯಾಬೇರಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಜೊತೆ ಸದ್ಯ ಪಾಲಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐನ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ದ್ಯಾಬೇರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 8 ರಂದು ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿರುವ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ರಾಪ್ತಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಭಯ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಶುವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hubballi: 14-Year-Old Gives Birth, Treatment at KMC-RI
ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐನ ನಿರ್ಭಯ ವಾರ್ಡ್ (ETV Bharat)

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‌ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೆಎಂಸಿ - ಆರ್‌ಐಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿರ್ಭಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಲಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರೋಪ: ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ FIR

TAGGED:

MINOR GIRL GIVES BIRTH
HUBBALLI KMCRI
ಬಾಲಕಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ
DHARWAD
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