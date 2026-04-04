ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಶಸ್ಸು ; ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 68.50 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

GIS SURVEY
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 6:07 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 68.50 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೇ (3ಡಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

gis_survery_success_
ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ

ಏನಿದು ಸರ್ವೇ? : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ನಗರ. ಆದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದೆ. ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದು, 2025-26ರಲ್ಲಿ 333 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಬರೀ 186 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತೆರಿಗೆ ಜಾಲದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, (Geographic Information System) ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿ, ಜೈಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಏನೇನು ಆಗಿದೆ? : ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೇ), ಮೊಬೈಲ್ ರೀಡರ್ ಸರ್ವೇ, ಡೇಟಾ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮಾಡಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಎರಡು ನಗರಗಳ 3ಡಿ ಮಾದರಿ.. ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಮುಗಿದಿವೆ.

gis_survery_success_
ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಶಸ್ಸು

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 24 ಕೋಟಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ 68.5 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಲಿದೆ : 'ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ರೀ ಡೆವಲಪ್​ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅವಳಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 120 ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪುನರುಜೀವನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್​ಗೆ 7 ಕೋಟಿ, ಡೆವಲಪ್​ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನ್ ಸಿಟಿಸ್​ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಣ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಬಾಕಿ : 'ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಇ ಎಡಿಎಲ್‌ಆರ್ (ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ), ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹುಡಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದೊಂದು ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಿಐಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಜಾಲದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಗ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಾಯ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

