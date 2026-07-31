ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 219 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು!
ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 249 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 219 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 31, 2026 at 7:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಾಜಿನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವು ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತಡವಾಗಿ ಅರಿತ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ -112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು. ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಯಾಬ್ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಆಧರಿಸಿ 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಚಾಲಕನಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಗು ಪೋಷಕರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಸಿಯಾದರು.
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆಗೆ ಹೊಯಳ್ಸ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ 219 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 249 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 249 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 219 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 22 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಳ್ಳು ದೂರುಗಳಾದರೆ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಪೋಷಕರು 112 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯು ಹುಲಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಲಕನ ಮನೆಯಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಹಾದಿ ಮರೆತಿದ್ದಳು. ಆತಂಕದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಮನಿಸಿ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೊಯ್ಸಳ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು, ಆಕೆಯ ಚಲನವಲನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬಳಿ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೊಯ್ಸಳದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ತುರ್ತು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (ಎಐ) ಸಹಾಯದಿಂದ, ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದು ಮಿತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಿರದ ಗಸ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 240 ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆಗಳೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾಹನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 10 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹೊಯ್ಸಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೇರವಾಗಿ 112 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಿಯ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಯ್ಸಳ ನಿಂತಿರುವ, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಎಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲಿದ್ಧಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: