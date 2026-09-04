ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ, ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್?
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 5:45 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?, ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್? ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ. 750 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆನೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?: ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 12 ಗಜಪಡೆಯ ಮೊದಲ ತಂಡದ 9 ಆನೆಗಳಾದ ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಏಕಲವ್ಯ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಅನುಭವ ಯಾವ ಆನೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಜಪಡೆ ನಡೆಸುವ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಆನೆ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಜಪಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿ, ಜನರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಆನೆ ಮಾವುತರ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ಆನೆಗೆ 750 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಾಲೀಮು, ಮರಳು ಮೂಟೆ ತಾಲೀಮು, ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮು ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಆನೆಯ ಆಕಾರ, ದಂತದ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆನೆಯ ಬೆನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಆಕಾರವು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳು ಯಾವವು?: ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹೊರುವ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಏಕಲವ್ಯ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಏಕಲವ್ಯ ಅರಮನೆಯ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಅನುಭವವಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಶಾಂತ ಗಜಪಡೆಯ ಹೊಸ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮು ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆನೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ರವಿಶಂಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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