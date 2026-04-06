ಕೊಡಗಿಗೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ಪತ್ತೆ: 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬದುಕಿದ ಶರಣ್ಯ

ಕೇರಳದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯ ಅವರನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯಾ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 1:51 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 2:24 PM IST

ಮೈಸೂರು/ಕೊಡಗು : ಕೊಡಗಿನ ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯಾ ಅವರನ್ನ 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಏ. 2 ರಂದು ಶರಣ್ಯ (36) ಅವರು ಚಾರಣಕ್ಕೆಂದು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದೇ ಬೇರೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಗುಂಪು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಶರಣ್ಯ ಹಿಂತಿರುಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ತಂಡ, ಪೊಲೀಸರು 2 ದಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶನಿವಾರ ಎಎನ್​ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಎರಡು ತಂಡ, ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂಮಾಲೆ ಕೂಡಿ ಜನಾಂಗದ ಯುವಕರು ಶರಣ್ಯ ಅವರನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು.

ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಶರಣ್ಯ : ಚಾರಣಕ್ಕೆಂದು ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟದ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ 3.5 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದ ಮಲೆ ತಿರುಕೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಪಾಂಡವ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಶರಣ್ಯ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕೇರಳದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯಾ

ಚಾರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ತಾನು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಫೋನ್​ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅನಂತರ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬದುಕಿದ್ದರು.

ಆಕೆಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂಮಾಲೆ ಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದ 5 ಜನ ಯುವಕರು ಈಕೆಯನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ಯ ಅವರು ಪುನಃ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶರಣ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಗೋಪಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕರ ಅಭಿನಂದನೆ: ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಎ. ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : 'ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡುವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನನಗಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನನ್ನಲಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಡೆದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಮೂಲಕ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜಿಸಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದ ಚೀಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು

ನಾನು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೊಳೆಯ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬದುಕುಳಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಲೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ. ಬೇಸಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಡಗಿನ ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ? : 'ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರಣ್ಯಾ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೊಡಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಂದುಮಣಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೊಡಗು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಯುವತಿ ಪತ್ತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

