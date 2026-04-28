ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು, ಪಶು ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 4:46 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲದೇ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಅನಿಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 80 ರಿಂದ 100 ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯ ವರೆಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್​​ಗೆ ಕಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ಮೂರ್ಛೆರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಕುನಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾಲೀಕ (ETV Bharat)

ನಾಯಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾಯಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೀರಿನಿಂದ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದೇಶಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏರ್ ಕೂಲರ್, ಎಸಿ, ಫ್ಯಾನ್​ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಅನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ಹುಳಿಯಾಗಿರದ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಕುನಾಯಿ (ETV Bharat)

ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳು ಸುಸ್ತಾದ ಕೆಲವು ಕೇಸ್​​ಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೆರಡು ಸಾವು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ, ಮೊಸರನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಯಿ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್.

