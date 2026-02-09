ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
Published : February 9, 2026 at 5:48 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು, ಭಯಪಡುವುದು, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರುವುದು ಹೆಚ್ಚು.
ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮನೋವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿನಯ್ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯ, ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದರೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ(Psychological)ವಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಭಯ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆವರು ಬರುವುದು, ಕೈಗಳು ನಡುಗುವುದು, ತಡಬಡಾಯಿಸುವುದು, ಓದಿದ್ದು ಮರೆತಂತೆ ಆಗುವುದು, ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದು, ಪದೇ ಪದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬರುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಭಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಲವು ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಡಾ. ವಿನಯ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಿಸ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಯ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈವರೆಗೆ ಏನನ್ನು ಓದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಓದಿರುವುದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವು ಸಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಭಯ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುನ್ನ ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ವಿನಯ್ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದವೆಂದು, ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿಯೂ ಬಹಳ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಫೇಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಟೆಲಿ-ಮಾನಸ್) 14416 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೂರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾವೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೀವನದೇ ಘಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವ ಬದಲು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾ. ವಿನಯ್.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಇದರಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಓದಿಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ... ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್... ಜಿಲ್ಲಾ ಮನೋವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ - ಡಾ. ವಿನಯ್
