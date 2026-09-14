ETV Bharat / state

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್​ ಅಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್​ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು? ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಟಾಂಗ್

ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತಾ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.‌

MINISTER BASAVANTAPPA
ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು? ಕೊಯ್ದು ರಕ್ತ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಆಶೋಕ್​ಗೆ ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಜುರಾಯಿ, ಬಂದರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತಾ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.‌ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.‌

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಇಡಿ ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೂರು ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಬೇಡಾ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಈಗ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಭದ್ರಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತೋರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ

TAGGED:

DAVANAGERE
ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ
CM D K SHIVAKUMAR
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಆಶೋಕ್
MINISTER BASAVANTAPPA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.