ಅಡಿಕೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಳೆರೋಗ, ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಳೆರೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಹತೋಟಿ ಕುರಿತಂತೆ, ತೋಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಳೆರೋಗ, ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 2:14 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಅಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.30 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಕೊಳೆರೋಗ ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ ನೆಂಟನಂತೆ, ಬಂದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.‌ ಇದರ ಹತೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಕೊಳೆರೋಗ ಬಂದರೆ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳೂ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಶ್ಯಕ್ತಗೊಂಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ‌ ಕಾಲ ಸಾಕಿದ‌ ಮರಗಳು ಕೊಳೆರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಕೊಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವೂ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೋಡೂ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ತಗುಲಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ನಡುವೆ, ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯೂ ಈ ಬಾರಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಲಾ 52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ 123 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೀಡಿ: ರೈತ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿ‌ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ‌ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ‌. ಮಳೆ ಮಾಪನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ‌ಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಪಂಚಾಯತ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಗಡಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ‌. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕ‌ಪಕ್ಕದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಮೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಿಯಾದ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದೆ ಮಾರ್ಗ: ಕೊಳೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎ.ಬಿ. ಸಂಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. 1.30 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025-26ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 49,322 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಗುಲಿದೆ. 253 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 32,124 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆರೋಗ (ETV Bharat)

ಕೊಳೆರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ''ಕೊಳೆರೋಗಕ್ಕೆ ರೈತರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಇಂಗಿಸುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಳೆರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಸಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಳಸಿ: ''ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿವಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 46 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಅದರ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್​​ಗೆ 1,500 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 190 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಸ್ಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆರೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಳಸದೆ ಇರುವುದೇ ಕಾರಣ. ರೈತರು ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಎ.ಬಿ. ಸಂಜಯ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ''ಕೊಳೆರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತೇವಾಂಶ. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಕೊಳೆರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಳೆರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಕೊಳೆರೋಗನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು'' ಎಂದರು.

ARECANUT CROP LOSS
LEAF SPOT DISEASE
SHIVAMOGGA
ಕೊಳೆರೋಗ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ
