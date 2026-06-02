ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪುಟಾಣಿಗಳ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ?

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪುಟಾಣಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Published : June 2, 2026 at 9:00 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಆಟದ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (First Aid) ಸಿಗುತ್ತಾ? ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಂಡುಬಂದವು. ಕೆಲವು ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿವೆ.‌ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚರ್ಸ್, ಲೈಟ್, ಕೂರಲು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪಾಥ್, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಪಾರ್ಕ್ ವಾಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂನ್ನೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್, ಈಜು ಕೊಳದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವನ(ಪಾರ್ಕ್) ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ-ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಾರುಬಂಡಿ ಇದ್ದು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಜೋಕಾಲಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‌ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ಲೀನರ್​ಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ವಾಚರ್​ಗಳು ದೂರದ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್, ಮರ-ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಈಜುಕೊಳದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಾರುಬಂಡಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕಾಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜೋಕಾಲಿ, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಏರುವ ಸಾಧನ, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಕೂರುವ ಆಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಾಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನಡ ವನದಲ್ಲಿ ಮರ-ಗಿಡಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಲು ಇದು ಆಟದ ಮೈದಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ 'ಟ್ರೈನ್' ಪಾರ್ಕ್: ನಗರದ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಪುಟ್ಟ ಉಗಿಬಂಡಿ) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಟ್ರೈನ್, ಆಟಿಕೆ, ಜಾರುಬಂಡಿ, ಜೋಕಾಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ.‌ ಸುಂದರವಾದ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್, ಬೀದಿ ದೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೌಚಾಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರುಣ್ ಮಾತನಾಡಿ ''ಟ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ರೂ. 10 ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 20 ರೂ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳಾದ ಜಾರುಬಂಡಿ, ಜೋಕಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ವಾತಾವರಣ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ-ಸಂಜೆ ಇಡೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಒಬ್ಬರು, ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡಲು ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-11ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8-9ರ ವರೆಗೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ 100-150 ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ - ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು, ಪಾರ್ಕ್ ವಾಚರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್​ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಕ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್​ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಂಚರ್ (Tincture) ಪೌಡರ್, ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ? ಟ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ‌. ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈ‌ನಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡಲು ಜೋಕಾಲಿ, ಟ್ರೈನ್, ಜಾರುಬಂಡಿ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ 27 ಜನರಿಗೆ ಕೂರಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.‌ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ತನಕ ಪಾರ್ಕ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರ ಬೇಸರ: ಪೋಷಕರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಜೋಕಾಲಿಗಳು, ಜಾರುಬಂಡಿಗಳು, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಅವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ: ಉದ್ಯಾನವನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ರು ಮಾತನಾಡಿ "ನಗರದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದವು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಆಟಿಕೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ವನ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೆಲ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ‌. ಆದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ. ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎನ್​ಜಿಒಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗೋ ಬಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ: ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಂಸಿಸಿಬಿ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆ ಇವೆಯಾದರೂ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿಬುತ್ತಿ. ಟ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾವ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಎನ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ "ಮೂರು ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ‌. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

