ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : December 12, 2025 at 6:40 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 2023ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೂ 47 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಚುಕ್ಕೆರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅವರು ಯಾವ, ಯಾವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿವರ ಕೋರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ, 2023ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 47 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಮೈಸೂರಿಗೆ 22 ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 181 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
2023-24ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 48 ಬಾರಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 12.23 ಕೋಟಿ ರೂ. 2024-25ರಲ್ಲಿ 84 ಬಾರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 20.88 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 48 ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 14.03 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
181 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 180 ಜಿಎಂಪಿ ಏರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಗೋಜೆಟ್ಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ, ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಸಂಗ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಸದಸ್ಯ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕುರ್ಚಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸದಸ್ಯ ಭೋಜೇಗೌಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಚೇರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು. ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಕುರ್ಚಿ ಸರಿಹೋಯಿತು ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಸಿಎಂ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಆಗ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೆಳೆದರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ನನ್ನ ಚೇರ್ ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಚೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಯವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
