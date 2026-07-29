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ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ 3 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ?: ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

ನಿಗಮದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

How many TMC of water is there in the 3 major reservoirs in the Cauvery basin
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶ; ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 3:29 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ನೀರು ಬಿಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದ ನಿಗಮದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ 3 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ?: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ 3 ಜಲಾಶಯಗಳಾದ ಕಬಿನಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು 30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ ಎಂದು ನಿಗಮದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 14.7 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು 10.5 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು ಬಳಸಲು 12.74 ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.12 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು ಬಳಸಲು 7.69 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಈ 3 ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ 30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ರಂಗನಾಥ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ನಗರದ 3 ಕಡೆ ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡದಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬಾರದು, ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು "ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗನ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಊಟಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀರಿಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಬಿಡಬಾರದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

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TAGGED:

HOW MANY TMC WATER RESERVOIRS
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MYSORE
3 MAJOR RESERVOIRS

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