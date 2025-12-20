ETV Bharat / state

ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು?: ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಂದರ ಬೆಳುವಾಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

How many times should we ask for land
ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಭೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 9:56 PM IST

2 Min Read
ಬಂಟ್ವಾಳ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.
ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೇ ಭೂಮಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ಸುಂದರ ಬೆಳುವಾಯ ಆಡಿದ ನೋವಿನ ಮಾತಿದು. ಸರಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಭೂಮಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವೀರಕಂಭ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲ ಮಂಜೂರುದಾರರಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿವಾಕರ ಮುಗುಳ್ಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಏಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಾಪಂ ಇಒ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 15ರೊಳಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಜರು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಂದರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ನರಿಕೊಂಬು, ಅನಂತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕರಿಂಗಾಣ ಅಮ್ಟೂರು ಹಾಗೂ ಮೇರೆಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಚಂತ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು.

ಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿ: ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಸುಂದರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರು. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ? ಬಾವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಪಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ:
ಬಾವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಪಾನ ಕೊಡುವುದು, ಜಮೀನು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾರೆ, ಪಿಕ್ಕಾಸು ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದವು.

LEADERS QUESTION MEETING
DAKSHINA KANNADA
KORAGA CAMMUNITY LEADER
ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಭೆ
HOW MANY TIMES ASK LAND

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

