ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅವಘಡದ ನಂತರ ಹೇಗಿದೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್​​? ಇಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 30, 2026 at 9:07 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ‌ 206ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್. ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವು ಸುಂದರ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಕ್​ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಆಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಬಳಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಪರಗೋಲಗಳು ಜನರು ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾರ್ಕ್ ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಉದ್ಯಾನವನವೂ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಬಿದಿರುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾವು, ನೇರಳೆ, ಪೇರಲೆಯಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಡ್ವೆಚರ್ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಇತರೆ ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಹಳೇಯದಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಾರ್ಕ್​ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ಮಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕ್​​​ಗೆ 10 ರೂ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಿಡ, ಮರಗಳ ಹೆಸರಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ತನಕ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅವಘಡದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾರ್ಕ್: 2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಜನಾಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಬಂದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ ಜಿಂಕೆಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಗು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಮಗು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಂತರ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್​​ಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಕ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಈಗ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಾವ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಂಕೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೂರಿಸಿ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಫೋಟೋಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಬೇಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ‌ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದು ನಗರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಾಸನದ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಪುಡ್ ತೆಗದುಕೊಂದು ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ವಾಣಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ.‌ ತುಂಬ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟವಾಡುವ ಕೆಲ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಪಾರ್ಕ್​ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಟ್ರೀ‌ ಪಾರ್ಕ್​​​ನಲ್ಲಿ ಅವಘಡವಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಶಂಕರ ವಲಯದ ಡಿಎಫ್ಒ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಟ್ರೀ‌ ಪಾರ್ಕ್ 2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್, ಪರಗೋಲಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಿದಿರಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಗರವನವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್​​ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗೇಮ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್​​​ನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

