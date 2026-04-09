ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ತಾವರೆ, ನೈದಿಲೆ ತೋಟ: ಗೃಹಿಣಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹೂದೋಟ
ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕೆಲಸ, ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಮಾಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 9, 2026 at 8:50 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಾ ಸಮೀಪದ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಾದ ತಾವರೆ ಮತ್ತು ನೈದಿಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದಿರುವವರು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ.
ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತಾವರೆ ಮತ್ತು ನೈದಿಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಇಂದು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕೆಲಸ, ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ತಾನೂ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು. ಆ ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳ ನರ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಮತ್ತು ನೈದಿಲೆಯ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್, ಸೆಮಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್, ಹಾರ್ಡಿ, ಬೌಲ್ ಲೋಟಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಬೌಲ್ ಲೋಟಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ನೈದಿಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಎಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಬೇರು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬರ್ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ನರ್ಸರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಕಾನ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ನರ್ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರ್ಸರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಮತ್ತು ನೈದಿಲೆ ಗಿಡಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪಾಟಿಂಗ್, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾನು ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದರೂ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು. ಈಗ ಈ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆದರಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೂವಿನ ತೋಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
