ETV Bharat / state

ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ಪತಿ ಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ

ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯಚೂರು: ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಐಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪತಿಯ ಮನೆಯವರೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾ (30) ಮೃತ ಗೃಹಿಣಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ನಗರದ ಎನ್‌ಜಿಒ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪೇಂಟರ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾಳನ್ನು 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಪ್ರಾಳ‌ಮಠ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ನಂತರ ಮಗಳು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ವಿವಾಹವಾದ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಆಗ ತಂದೆಯು ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೈದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಕೆಯ ಮನೆ ಕಡೆ ತೆರಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಯು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೀಮಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಪತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್​ 29ರಂದು(ಭಾನುವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂದೆಯು ಮಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 7:39 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮೃತಳ ಪತಿಯು ಮಾವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನನ್ವಯ ಆರೋಪಿತ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಂ 85, 115(2), 80, 103 ಸಹಿತ 3(5) ಬಿಎನ್​ಎಸ್-2023 ಮತ್ತು 3, 4 ಡಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

RAICHUR
WOMAN DEATH CASE
RAICHUR DOWRY DEATH ALLEGATION
ರಾಯಚೂರು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
HOUSEWIFE DIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.