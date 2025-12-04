ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ಗಾಗಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವ ಸೆರೆ
ತನ್ನ ಶೋಕಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಲಿ ಹಣ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 4, 2025 at 11:51 AM IST
ಕಲಬುರಗಿ: ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಜೀವನ (ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್) ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಆಕೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಶೋಕಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಶೋಕಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅಫಜಲಪುರದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ ಸಂಜು ಪೂಜಾರಿ (24) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡಿದ ಹಣ ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಮನೆ ಖರ್ಚು, ತನ್ನ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮನೆಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ; ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಬಯಲು: ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಖ್ಯಾತ ಸುಲಿಗೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ₹7.62 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಂಜು ಪೂಜಾರಿ (24) ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ (30) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಸುನಿತಾ ಎಂಬವರನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಗಡಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಮನೆಗಳ್ಳತನ: ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ 5 ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು 1 ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತರಿಂದ 61 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 680 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹7,62,400 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
