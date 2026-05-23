ಮದುವೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ: 483 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್
ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮದುವೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಕಳ್ಳರು 483 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 23, 2026 at 7:52 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮದುವೆಗೆಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರ ಮನಗೆ ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 483 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ನಗರದ ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಯ 'ಡಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವಾಸಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿ.ನಾಯ್ಡು ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿ.ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಮನೆ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮರು ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬೀಗ ಹಾಗೂ ಚಿಲಕ ಒಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಳು. ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸಾಗಿ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು, ಬೆಡ್ರೂಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, ವಂಕಿ ರಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕೋಚೈನ್, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಬಳೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 483 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10,000 ರೂ ನಗದು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳವಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 67,62,000 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ-ದೊಡ್ಡ ಅಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕದ್ದೊಯ್ದು, ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಹಾವನೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಎಂ.ಬಿ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು 70 ಕೆ.ಜಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಸುರೇಶ್, ಧನರಾಮ್, ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸದ್ಯ 29 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮಹೇಂದ್ರ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏ. 27ರಂದು ಮಳಿಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 70 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
