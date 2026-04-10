ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ನಷ್ಟ; ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಾಲೀಕ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ 15 ದಿನ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರು.
Published : April 10, 2026 at 4:44 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಹೊಟೇಲ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿದೆ.
ಮೊದಲು ಉಪಹಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರು, ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಟೇಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದೆಡೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹೊಟೇಲ್ಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಬೇರೆಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಮಾಲೀಕರು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಟೇಲ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉಪಹಾರದ ಬದಲು ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ: ಈ ಹೊಟೇಲ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೊಟೇಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾರಿ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಟೇಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನರಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಟೇಲ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ನೀಡುವ ಒಲೆಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೌದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.
ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು: ಈ ಹೊಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕರೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದೆವು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇಡ್ಲಿ, ವಡಾ, ಮಿರ್ಚಿ, ಪಲಾವ್, ಪುರಿ, ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಬದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ದುಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಮಾಲೀಕರೇ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಿಸುವಾಗ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ, ಸಹ ಮೊದಲನಿಂತೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ.
