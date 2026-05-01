ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆ: ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಆಕ್ರೋಶ
Published : May 1, 2026 at 7:47 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಶುಭಂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಯುದ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲ ದಿನ ಸೌದೆ ಒಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವಃ ಅಂತೀವಿ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಜನ್. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏಕಾಏಕಿ 993 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಆಹಾರದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಏರಿಸಿದವರು ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು 144 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವು ಸುಮಾರು 200 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನಿಂದ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ 993 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 3,071 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ 2,078ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 3,024 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, 2,031 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
