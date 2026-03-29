ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 29, 2026 at 7:38 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗದೆ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗದೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಬೇಕರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಬ್-ಡೀಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್-ಡೀಲರ್ಗಳ ಬಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ (ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ:
- ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಫಾರ್ಮಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 2,400 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಐಒಸಿಎಲ್, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೀಲರ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ 68% ಹೆಚ್ಚಳ-ಮುನಿಯಪ್ಪ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉಂಟಾಗಿರುವ LPG ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾ.27ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಶೇ.68ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾ. 29ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
