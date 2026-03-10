ಆಗಸದಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ, ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಡಗುಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!; ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ತತ್ತರ
ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮರದ ಕಾರಣ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತಿತರೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.
Published : March 10, 2026 at 8:39 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆಗಸದಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಡಗುಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ ಜೋರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ತೋರಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೋ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಆನಂತರ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ-ಭೋಜನ ತಯಾರಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸೌದೆ (ಕಟ್ಟಿಗೆ)ಗಳಿಂದ, ಭತ್ತದ (ನೆಲ್ಲು) ಹೊಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 120 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 60 ರೂ. ಏರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು! ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ತೆತ್ತರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನ : ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇದೀಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಧಿಡೀರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ : ಯುದ್ಧ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ. ವಿವಿಧ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪಿಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿ, ಆನಂತರ 20-25 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಗಾ ಇಡಲಿ : ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತಿತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಹಣ ತೆತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಕಾದಿರುವುದು ಸತ್ಯ.
ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ - ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹೆಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡಿದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು-ನಾಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ - ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು
