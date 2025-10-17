ETV Bharat / state

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತೀಕ ಹೊಸ್ತಿನಹಬ್ಬ; ಊರಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ!

ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

hostina-habba
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿನಹಬ್ಬ (ETV Bharat)
Published : October 17, 2025 at 1:31 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 3:12 PM IST

ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ಮಳೆಗಾಲದ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ತುಂಬಿ, ತೆನೆಯೊಡೆದು ನಿಂತ ಭತ್ತದ ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಮನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬ' ಎಂದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬವು ಕರಾವಳಿಯ ರೈತಾಪಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ರೈತನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಫಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಬ್ಬವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಊರಿನ ಜನರು ಒಂದಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಷ್ಠಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಲೆತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬರ್ಗಿಯ ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು 'ಹರಣ ಮೂರ್ತ' ಅಥವಾ 'ಹೊಸ ಧಾನ್ಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲೊಡೆದ ಫಲವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭತ್ತದ ತೆನೆಗಳನ್ನು (ಕದಿರು) ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.

hostina-habba
ಫಸಲನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ಬರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ಘಟಬೀರ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ದೇವರ ಕಳಸವು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ಕಳಸಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.


ನಂತರ ಘಟಬೀರ, ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಗದ್ದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕದಿರನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಕೊಯ್ದ ಕದಿರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ.

hostina-habba
ಹೊಸ ಫಸಲನ್ನು ಕುಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮನೆಗೆ ತಂದ ಕದಿರನ್ನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಂದ ಕದಿರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವ ಕದಿರುಗಳ ಜೊತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕದಿರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರೈತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಫಸಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಸ್ತಿನ ಹಬ್ಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿರಿಮೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

hostina-habba
ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ; ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: 5 ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹ

NEW CROP
PADDY CROP
ಹೊಸ್ತಿನಹಬ್ಬ
UTTARA KANNADA
HOSTINA HABBA

