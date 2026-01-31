ETV Bharat / state

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು; ಗ್ಯಾಸ್​ ಸೋರಿಕೆ ಶಂಕೆ

ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಎಸ್​ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ ಘಟನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Hoskote: Four workers die of suffocation in the same room
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು (ETV Bharat)
January 31, 2026

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಮುತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜಯಂತ್ ಸಿಂಗ್ (25), ನೀರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಟೈಡ್( 24), ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೈಡ್(25) ದನಂಜಯ್ ಟೈಡ್ (20) ಅಸುನೀಗಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು (ETV Bharat)

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು: ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೊಬ್ಬ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಭಯಗೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೇಮಂತ್​ ಎಂಬುವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪುನಿತ್​ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನ ರೂಮ್​ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ನಾಲ್ವರು ನೈಟ್​ ಶಿಫ್ಟ್​ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನವೋ ಸಿದಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಗ್ರಾಮದವರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್​ಪಿ, ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

