ETV Bharat / state

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ‘ಕಾಡಿನ ಹರಿಕಾರ’ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಗ್ರಹಣ; ಏನಿದು ಭೀತಿ?

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ನ್​ಬಿಲ್​​ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ಅಳಿವಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

hornbill-festival-celebrated-by-the-forest-department
ಹಾರ್ನ್​ ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ‘ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹಕ್ಕಿ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ (ಧನೇಶ) ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ಅಳಿವಿನ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಯೋಜನೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ ಹಸಿರು ನಾಡು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಂಕೋಲಾ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಅವರು ಹಾರ್ನ್​ಬಿಲ್ ಸಂತತಿಯ ಅಳಿವಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಹೊನ್ನಾವರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಡಬ್ಲಿಂಗ್​ಗಾಗಿ​ ದೂದ್ ಸಾಗರ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ನಡುವೆ 9.25 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಕೋಲಾ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ 49.431 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 64,365 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

hornbill-festival-celebrated-by-the-forest-department
ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ (ETV Bharat)

ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ಗಳ ನೆಲೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 57 ಪ್ರಭೇದದ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿನ 9 ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಭೇದಗಳು (ಮಲಬಾರ್ ಪೈಡ್, ಮಲಬಾರ್ ಗ್ರೇ, ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿ, ಹಳಿಯಾಳ ಹಾಗೂ ಜೋಯಿಡಾ ಭಾಗದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿವೆ.

hornbill-festival-celebrated-by-the-forest-department
ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ ಪಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. 'ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

hornbill-festival-celebrated-by-the-forest-department
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ನ್​ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ 'ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ' : ಒಂದೆಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹಳಿಯಾಳ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 'ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ' ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

hornbill-festival-celebrated-by-the-forest-department
ಹಾರ್ನ್​ಬಿಲ್​​ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಬೇಕು, ಪರಿಸರವೂ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವದ ನಡುವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌ಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿವೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ 'ಹಸಿರು ಕಾವಲುಗಾರರು' ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಶಾಂಪೂ, ಸಾಬೂನು ಬದಲಿ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫೌಂಡೇಷನ್​​ನಿಂದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ

TAGGED:

FOREST DEPARTMENT
HONNAVAR SANCTUARY
ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌
UTTARA KANNADA
HORNBILL FESTIVAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.