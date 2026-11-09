ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಆಚರಣೆ 'ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ' ರದ್ದು: ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ!
Hori Habba Celebration Cancelled: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಆಚರಣೆಯಾದ 'ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 8:30 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ಆಚರಣೆ) ಈ ವರ್ಷ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನದಂದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಹುಮಾನ ಸಹಿತ ಈ ಸ್ಪರ್ದೆಗೆ ಚಾಲನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಈ ಆಚರಣೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ರದ್ದಾಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರಣ. ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯೋಜಕರು. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾವು-ನೋವು ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು.
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಮಾಯಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದವರಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೋರಿ ತಿವಿದು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರ ಮೇಲೆ ಹೋರಿ ಹಾಯ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಹೋರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರಲೆಂದು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತುಬರುವ ಔಷಧ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತರ ಅಫೀಮು ಬಾಂಗ್ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋರಿಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಯವಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನುಮತಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು.
ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾದ: ಹಾವೇರಿಯು ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಚರಣೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣದು. ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಾನಪದ ಸೊಡಗಿನ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿಯೇ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ತಲಾತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಷರತ್ತುಗಳು ಈಗ ಏಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.
ನಾವು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಹೋರಿಗಳನ್ನ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೋರಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾಲೀಕರು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಗ ಮಾಲೀಕರು.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಮೊಹರಂ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಹ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಿ. ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ವಾನರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವುದು, ಅಮಲು ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್, ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಡೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೇ ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಲಿ. ಊರು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಹ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಸಹ ಊರಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಹೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು ಬಿಡುವುದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರೇ ನಿಂತು ಹಬ್ಬ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನಗಂಡಗಳ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾನದಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಮಾನದಂಡೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಮಾನದಂಡದಳ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಕೆಲವಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನ್ವಯಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.
ದನಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಮಲಿನ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೋರಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಲ ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಯ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾಲೀಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವೇ(ಪೊಲೀಸ್) ಹಬ್ಬ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸತ್ತರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಊರ ಹೊರಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿ. ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರು ಹಾಗೂ ಹೋರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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