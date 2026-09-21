ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ: ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಾಕಾರರ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
Published : September 21, 2026 at 1:26 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀಡುವ ಕಲಾಕಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ಎಸ್.ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಮುರಳೀಧರ ಮಠದ ಬಳಿಯ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಭಾವೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಾಕಾರರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಕಲಾಕಾರರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನೀವು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದರು.
ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಭಾವೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದರು.
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಜಗದೀಶ ಬಿರ್ಕೋಡಿಕರ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜಯ ಸಾಳುಂಕೆ, ನಗರಸಭೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ ಅಂಕೋಲೆಕರ, ನಾಗೇಶ್ ಕುರುಡೇಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಾವಿದರಾದ ಮದನ್ ಮಡಕೈಕರ್, ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನ್ ಮಡಕೈಕರ್, ಗಜಾನನ ಆಚಾರಿ, ನೇತಾಜಿ ಆಚಾರಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆಚಾರಿ, ರವಿರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಅರುಣ ಮಾಳಸೇಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಕ್ಷಕ ನಾಯ್ಕ, ರಿಷಿಕೇಶ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಅಥಣಿಯ ಕೊಟ್ಟಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ