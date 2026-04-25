ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಲು ಬದಲು: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಕಾರ್ಮಿಕ

ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ತಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಚೀಲವನ್ನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚೀಲವೊಂದು ಇದ್ದು, ಆಗ ಚೀಲ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.

Laborer honored for returning bag containing gold
ಚಿನ್ನವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್​ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 9:14 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾನು ತಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೋರ್ವ ವಾಪಸ್ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೆರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.‌ ಈ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.‌

ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಚಿನ್ನವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದುಗ್ಗಾವತಿಗೆ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಚೀಲವನ್ನು ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚೀಲವೊಂದು ಇದ್ದು, ಆಗ ಚೀಲ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ದುಗ್ಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅವರ ಚೀಲ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚೀಲದಂತೆಯೇ ಇದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಅವರು ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ರೊಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲು ಚೀಲ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಎಂಡಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 55 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ 88 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಆಭರಣ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಫ್.ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಅವರು ಹರಿಹರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೆರೆದ ಶಂಬುನಾಥ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಳಂಗನವರ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಮೂರು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾರಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು: ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ ಕಳ್ಳರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

GANGAVATHI: THIEVES SNATCH 30 GRAMS OF GOLD WHILE BOARDING A BUS FROM A LADY
ಗಂಗಾವತಿ: ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಮೂರು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾರಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗದಗ ಶಹರದ ನಿವಾಸಿ ರಿಜೀಯಾಬೇಗಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುಸ್ತಾನಬೇಗಂ ದಾವಲ್ಸಾಬ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಹಿಳೆಯು, ಗಂಗಾವತಿಯ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮಗನ (ಸಹೋದರ ಅಳಿಯ) ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು. ಜನರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳರು, ಕತ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತೊಲೆ ಬಂಗಾದರ ಆಭರಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವಿದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಓಡಾಟವಿದೆ. ಇಂತಹ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸಹೋದರ ನಾಜೀರ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಕಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

