ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿರುಗೇಟು
ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 10:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂತಹ ಸಂವೇದನಾರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿವೆ. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ 135 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು 2011ರಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, 2013ರಿಂದಲೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 7,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಂಪನಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ: ಅದಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 35 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಘಟಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಇ.ವಿ. ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಾಪುರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಬಲಿ: ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರದೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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