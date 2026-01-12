ಬಿಡಿಎ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ: ಮೂರು ದಿನವಾದರೂ ಮನೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಇಂದು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಸಿ, ಚಳಿ, ಧೂಳಿನ ನಡುವೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 12, 2026 at 11:47 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರಾಯಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮನೆಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ, ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಜೊತೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ದಿನವಾದರೂ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಇಂದು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಿಡಿಎ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊರಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಿಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಯೇ ನಿಂತಿರುವ ಅವರು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ, ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳಯ ಆಗಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಸಾಹಯಕರಾದೆವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೀಗ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಇದೀಗ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಲಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 25 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ನೀಡಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೀಗ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಣವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗ ಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 54 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇ - ಖಾತಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇ ಖಾತಾ ಎಂದರೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಮನೆ ಜೊತೆಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಮನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಮರುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದವು. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅನೇಕ ಖರೀದಿದಾರರು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಡಿಎ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: ತಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಆಲಿಸಲು ಬಾರದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ಬಿಡಿಎ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಝಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಹೀಗೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು.
ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಾವು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಪುನರ್ವಸತಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಮನೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಳಿಯೇ ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
’ಕೋಗಿಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮನೆ ಹಂಚಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೇಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ‘?: ಇದು ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಕೋಗಿಲು ಬಳಿಕ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 60 ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೆಸಿಬಿ ಸದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಣ್ಣೀರು