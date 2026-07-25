ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗರ್ವ ಭಂಗವಾಗಿದೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಯುವಕರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಿದ್ದ, ಹಾಗೇ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.
Published : July 25, 2026 at 10:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗರ್ವ ಭಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 3 ತಿಂಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿದೆ. ಮೇ 3 ರಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು. ಮೇ 15 ರಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಿದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೋರಾಟನಿರತರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ RSS, ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಫಾಲೋರ್ಸ್ ಧರ್ಮ ದ್ರೋಹಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಕೆ. ಏನೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದವರು ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳು ಒಂದು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಇದು. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆಸಿದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು..?. ಯಾಕೇ ಇನ್ನೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹೇಡಿಗಳ ತರ ಓಡಾಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಬರೀ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆಡಳಿತದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನರೇಟೀವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ..?. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಾ..?. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಯುವಕರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಿದ್ದ, ಹಾಗೇ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೀಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
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