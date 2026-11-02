ನಿಮ್ಮ ಕಳಂಕ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಬಹಳ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 9:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಮ್ಮ ಕಳಂಕ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಬಹಳ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಿನವೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆ? ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವರ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ? ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ತನಿಖೆ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳಿಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಳಂಕ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಬಹಳ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆಳಿದ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಇವರೇ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಮರಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಏನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಕರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮಂತ್ರಿ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾರಾ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಚಾರದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೃಪಾ ಆಳ್ವಾಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಏನೇ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೊಡಲಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವವರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕೃಪಾ ಆಳ್ವಾ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆನೋ? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
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