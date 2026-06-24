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ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ IT, ED ದಾಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ದಾಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಛೂ‌ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೂ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಾಳಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.

PRIYANK KHARGE ON ED RAID
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 5:18 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೂ ಮುಂದೆ ದಾಳಿ ಆಗಬಹುದು. ಐಟಿ, ಇಡಿ ದಾಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ದಾಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಂಬಂಧಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಛೂ‌ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೂ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಾವಿರಾರು ದಾಳಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಇವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಡ್ತಾರೋ‌ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಬಂಧನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಯುಪಿ ಮೂಲದವ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪಾಕ್ ಸಂಘಟನೆ ಜತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಲಿ: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ ತರುತ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ‌. ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಬಲಿತ ದಲಿತ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಹಾಕಬಾರದಾ?. RSS ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೇಕೆ ಉರಿ?. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಪೈಲ್ಸ್ ಬಂದವರಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಾರದಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಯಾರು?: ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ

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PRIYANK KHARGE ON ED RAID
PRIYANK KHARGE ON RSS
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
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