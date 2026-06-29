ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ತಿರುಗೇಟು
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ರೈತರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 1:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾರ್ಯಾರು, ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆಗ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಾ. ಆಗ ನಮ್ಮದು, ಅವರದು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದಾಂತ, ತತ್ವ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗಲಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲವಂತದಿಂದ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ರೈತರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, 90 ರಿಂದ 95 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿಲ್ವಾ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಝೋನ್ ಅಂತಾನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರನ್ನು ಯಾರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಿಲ್ಲ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕ ಏನು ಅಂತ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಹಕ್ಕು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 89 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ನ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಗೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇವರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? ಇವರಿದ್ದಾಗ 371ಜೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ 200ರಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದರು. ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಗೆ ನಾವು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು, 5 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಇಎಸ್ಐ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಾ? ಜಯದೇವ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಾ? ಕಿದ್ವಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಾ? ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಾ? ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಾ? ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಾ? ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಯಾವ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು ಕೊಡಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೂರು ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಿತರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೂರು ಕೊಲೆಗಳಾಯಿತು. ಅದು ಅವರ ಮಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಪರಿಚಿತರೇ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹೊರೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 60 ದಿನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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