5 ಕಮೀಷನರೇಟ್ ರಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಪಂಚ ಕಮೀಷನರೇಟ್ಗಳ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 6:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್.ಹಿತೇಂದ್ರ, ಐವರು ಆಯುಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಂಚ ಕಮೀಷನರೇಟ್ಗಳ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ರಚನೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ನಗರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಕಮೀಷನರೇಟ್ ಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮರುನವೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೊಳಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಾಲಿಯಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಮೀಷನರ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಿದ್ಧಾರೆ.
ಹೊಸ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 800 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 2,500 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರು ನೇಮಕವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ಅವರ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಐಡಿಯಿಂದ ತನಿಖಾ ಲೋಪವಾಗಿತ್ತಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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