ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದವರ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬದಲು ಕೆಇಎಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 2:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದವರ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಹಗರಣದ ಪಿತಾಮಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದವರ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 17 ಜನ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾ?. ಪಶು ವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾನಾ?. ಇಡಿ ರೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನಾ?. ಇಡಿ ರೇಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುತಿದ್ರು ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೂರು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬದಲು ಕೆಇಎಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕೊಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ರೈತರಿಗೆ 2,500 ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಧಿಡೀರ್ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದ ರಾಜ್ಯ. ಆದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಲೇ ಹಲವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬುರುಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ. ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನ ಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಎಥನನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತೈಲ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸೋದು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಇದು ಎಂದು ದೂರಿದರು.
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