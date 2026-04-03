ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟನೆ; ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್
Published : April 3, 2026 at 8:42 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಟ್ರೈನರ್ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಬರುವುದರೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನಗಣತಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2027 ಎಂಡ್ಗೆ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಲಿರುವ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಬಹುದು. ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಮತದಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷ 70 ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಗರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಆಗ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಶೇ 99.9% ಕೊಲೆ ಕೇಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕೋಮುಗಲಭೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳ್ತಿವಾ?. ಜನಸಮುದಾಯದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
