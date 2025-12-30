ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು: ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
Published : December 30, 2025 at 1:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳು ಇವೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರು ಒಬ್ಬರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಡೆಮಾಲಿಷ್ ವೇಳೆ ಯಾರು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸಾಧಕ - ಬಾಧಕಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಇದ್ರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ಎಂದರು.
ಹುಣಸೂರು ಚಿನ್ನ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
