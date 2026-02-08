ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು?: ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
Published : February 8, 2026 at 12:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಎಂಬುದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆ. ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಅದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳಗೆ ಇದ್ರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಎಂದರು.
ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ತಗೋಬಹುದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೂ ಹೇಳದೇ, ಏನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡದೇ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅವು ಹೇಳಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ: ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇದು. ಈಗ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬೇರೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಖರೀದಿ: ತಪ್ಪು, ದ್ವೇಷ ಸಂದೇಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿಗಾಕ್ಕೆ 67 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಲಂಬನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪು, ದ್ವೇಷದ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200-300 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಾಂತಿಯವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
54 ಜನರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಚಿವ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಿಎಂ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯೇ ಈಗಲೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಗ್ರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. 15 ವರ್ಷ ಆದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆ ವಾಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೃಹ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸಿಎಂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹಣ ಕೊಡಲು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗೂ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಡೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
