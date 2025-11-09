'ಇಂತಹ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸಹಿಸಲ್ಲ, ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ': ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಗರಂ
ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಬಿ.ದಯಾನಂದ್ ಅವರ ಬಳಿ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವರದಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 9, 2025 at 5:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಪದೇ ಪದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಡಿಜಿಪಿ ಬಿ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪದೇ ಪದೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಡಿಜಿಪಿ ಬಿ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಿ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ: ಎಡಿಜಿಪಿ ಬಿ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವರದಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಂದೆಯೂ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಬಾರದು. ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ದಿಂಬು, ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡೆ ಆದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಎಡಿಜಿಪಿ ಬಿ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಗ್ರನಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಫೋನ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ: ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೈಲು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಉಗ್ರ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಫೋನ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋನಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಳೆಯದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಕರೆದಿರುವ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೋಗಲ್ಲ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವರು ಕರೆದಿರುವ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನೇನೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೂ ಅವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿಎಂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಅಪರಾಧದ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರ, ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
