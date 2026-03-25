ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ 350 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Home Minister G. Parameshwar
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 8:29 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಿರುಪತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ 350 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಬಂತು, ತಿರುಪತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೂ ರಾಜಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಗೂ ಮಳವಳ್ಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ 350 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ‌ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್​ಗಳ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದೇಶಿಯರ ಗಡೀಪಾರು ‌ಮಾಡಿಲ್ಲವೇಕೆ? 4047 ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 13 ಜನ ಕಿಂಗ್​ಪಿನ್​ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಡ್ರಗ್ಸ್​ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 653 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 250 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಕೋರರೂ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರತೀ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲೇಜಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂಧನವಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು‌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 371 ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಕೋರರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವರ್ಷ 290 ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ‌ ನೆಲೆಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

