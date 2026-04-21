ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ SIT ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ; ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ : ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 12:17 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ SIT ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ SIT ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಬೇಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. SIT ಯಿಂದ ಇಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಇಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಕಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಡಿಯವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಲಪಾಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಶಾಸಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿಯವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್‌ನೋಟ್ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಎಸ್‌ಐಟಿ ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಜಿಪಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಶೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. 2 ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ತಗೋತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ಪತ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ರಾಹುಲ್ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಥ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರಿದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಎಂದರು.

ಇಡಿ ದಾಳಿ : ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ನಗರದ ಮೆಗ್ರಾತ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಶ್ರೀಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್, ಓಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ನಲಪಾಡ್, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಖೀಬ್ ಖಾನ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.

