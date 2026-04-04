ETV Bharat / state

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪವಿತ್ರವಾರ ಆಚರಣೆ: ಇಂದು ಈಸ್ಟರ್ ಬಲಿಪೂಜೆ

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪವಿತ್ರವಾರವನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಈಸ್ಟರ್ ಬಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA EASTER ಈಸ್ಟರ್ ಬಲಿಪೂಜೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮಹತ್ವದ ಪವಿತ್ರವಾರ HOLY WEEK
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪವಿತ್ರವಾರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 8:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸುಳ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪವಿತ್ರವಾರ (Holy Week)ವನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಪವಿತ್ರವಾರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ (Palm Sunday / ಓಶಾನ ಭಾನುವಾರ) ದಿನ, ಭಕ್ತರು ಗರಿಗಳನ್ನು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗಾಯನಗಳು ನಡೆದವು.

ಇದಾದ ನಂತರ, ಪಾಸ್ಕಾ ಗುರುವಾರ (Maundy Thursday) ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೊಟ್ಟಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆಯ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪುತ್ತೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ರೆ.ಡಾ.ಗೀವರ್ಗಿಸ್ ಮಾರ್ ಮಕಾರಿಯೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೇ ವಿವಿಧ ಬಿಷಪ್ಪರು, ಪಾದ್ರಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಚರ್ಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಕಾ ರೊಟ್ಟಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆರೆದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಹಂಚಲಾಯಿತು.

ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ (Good Friday) ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ದುರಂತವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಹಲವು ಚರ್ಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗ (Way of the Cross) ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದೇ ಪವಿತ್ರವಾರದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಶನಿವಾರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ದಿನವಾಗಿ ಈಸ್ಟರ್ ದಿನವು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೃತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಈಸ್ಟರ್ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಕ್ತರು ಚರ್ಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಪವಿತ್ರವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಚರ್ಚ್​ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
EASTER
ಈಸ್ಟರ್ ಬಲಿಪೂಜೆ
ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮಹತ್ವದ ಪವಿತ್ರವಾರ
HOLY WEEK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.