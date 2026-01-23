ETV Bharat / state

ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು; ಊರಿಗೆ ಹೊರಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್

ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಫಜೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

BUS FARES UP HOLIDAY WEEKEND BUS FARE BENGALURU ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜನವರಿ 24 ರಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಜ.25 ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸತತ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹500 ರಿಂದ ₹1,200 ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಈಗ ₹2,000 ರಿಂದ ₹5,000 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಸ್‌ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸುಮಾರು ₹10,000ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ದರ ನೀಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು.

'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹700 ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮುಜೀಬ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್: ರಜಾ ದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 265 ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶನಿವಾರ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ದರ ಪಾವತಿಸದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಏಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ದರ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಜಾದಿನಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಹೊರತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಡಗಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಜಯಸಿಂಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಧುಭೂಷಣ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೇ.60 ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬಸ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ: ಸಿಎಂ

TAGGED:

BUS FARES UP
HOLIDAY WEEKEND BUS FARE
BENGALURU
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ
PRIVATE BUS FARES UP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.