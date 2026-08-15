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ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 4:39 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗ, ಕೊನೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಆ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ.‌ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ವಿಜಯನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)

ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ‌. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಂತಪ್ಪರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಕಲಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ: ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ. ದೇಶಾಭಿಮಾನ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು? ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಕನ್ನಡಿಗ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ.‌ ಹೊಸ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ? ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆ ಪತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿರುವುದು ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ: ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ

TAGGED:

BJP
BENGALURU
ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್
INDEPENDENCE DAY
ZAMEER AHMED KHAN

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