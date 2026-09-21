ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದ ಗದಗ ತಾಲೂಕು: ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ
ಗದಗ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2026 at 8:24 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 8:59 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಗದಗ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶವು ಈ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ. ಶೇ 40 ರಿಂದ 60ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯು ರೈತರನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಮೀನುಗಳು ಕರಿಮಣ್ಣು (ಎರೆ ಭೂಮಿ) ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನ ಅತಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ (Rainguage) ಮಾಹಿತಿಯನ್ವಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಇಲಾಖೆ (Statistics Dept) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ, ಮಾನದಂಡ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಬಳಸಿ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಕಾಳಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆ, ನಿರ್ಣಯ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ ಅಗೌರವಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಗಳು, ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಾರು ದಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಂತೆ ಪತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಅದು 10 ದಿನದ ನಂತರ ಇದೇ ಊರಿನ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ವರ್ತನೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 73 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 27 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸದೇ ಇರುವುದೂ ಕೂಡಾ ವಿಷಾದನಿಯ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಂತೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 68,912 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಯಾದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೆಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ 2, 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂವಾಡುವ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 2 ನೇ ವಾರದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಯಾದಂತಹ ಶೇಂಗಾ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳೂ ಕೂಡಾ ಜುಲೈ ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (Poor Crop Density) ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಾಡುವ ಹಾಗೂ ಬಾರಂಗಿ ಬಿಡುವ ಹಂತ, ಗೋವಿನಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಾಡುವ ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ, ಹತ್ತಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ.85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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