ಗಂಗಾವತಿ: ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಕಬ್ಬಿಣ‌ ಲೋಹ ಪತ್ತೆ; ಸಿಕ್ಕಿತು ಶೋಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಳಿವು

ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೊರೇರ್ ಜನಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

3000 YEARS OLD IRON ORE FOUND
ಮೊರೇರ್​ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 7:55 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಹವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೋಹವನ್ನೇ ಅಂದಿನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲದ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊರೇರ್ ಜನಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾಧಿನೆಲೆ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮೊರೇರ್ ಜನಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಅನ್ವೇಷಣಾ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್, 2000 ದಿಂದ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಮೂರೇರ್ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಲೋಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೊರೇರ್​ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಪೂರ್ವಜರ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ: ಆ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಮಾಧಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸುತ್ತಿಗೆ, ಉಳಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕುಡುಗೋಲು, ಕತ್ತಿಗಳು, ಬಾಣದ ಮೊನೆ, ಚಾಕು, ಬಲ್ಲೆ, ಚಪ್ಪಟೆ ಕೊಡಲಿ, ನೇಗಿಲಿನ ಕುಳ ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಅಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗವೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅದಿರಿನಿಂದ 350 ಗ್ರಾಂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೊರೇರ್​ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ (ETV Bharat)

ಇದುವರೆಗೂ ಕುರುಹು ಇರಲಿಲ್ಲ: ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಮೊರೇರ್ ಜನಾಂಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಳಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೊರೇರ್ ಗುಡ್ಡದ ದುರ್ಗದದಡಿ ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಚೆದುರಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಅದಿರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಸಂಡೂರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿತ ರೂಪದ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ದ್ರವರೂಪದ ಘನೀಕೃತ ತುಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮೊರೇರ್​ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೋಲ್ಕಾರ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಂಬಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ಹರನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ಇದ್ದರು.

