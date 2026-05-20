ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಹಸುಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿವಿನ ಹೋರಾಟದ ಒಳನೋಟ!
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಚಾವಡಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ದೇಶೀ ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 6:29 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ದೇಶೀ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಹಸು ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖ. ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ತಳಿ ಇಂದು ನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪಶು ತಳಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
'ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಹಾಲಿನ ಮನೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದ್ದು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಎತ್ತುಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ತಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹ, ಉದ್ಧವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೊಂಬುಗಳು, ಬೂದು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೈಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೇ ದೂರ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಭಾಗದ ಕಾವಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಧುಗಿರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮೇವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮೇವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಯಂತ್ರೀಕೃತ ಕೃಷಿ, ಮೇವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒತ್ತುವರಿ, ಸಂಕರ ತಳಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ತಳಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಈಗ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಭಾರಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಬಾಸೂರು, ಬಿಳುವಾಲ, ಬೀರೂರು, ಈ ಐದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14,078 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಕಾವಲುಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಐದು ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 860 ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಗಳಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು, ಒಣ ಸಪ್ಪೆ, ಪಶು ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೇಜ್, ರಸ ಮೇವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ'.
'ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 5 ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹರಾಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೀರೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಕರುಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ'.
'ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ರೈತರು ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿನ ಕರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಳಿ ಈ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಾಲು ಮೊಸರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜರುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು'.
'ಇವುಗಳ ತಾಕತ್ತು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಹೈದರಾಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತಳಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಇದರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ 5 ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಔಷದೋಪಚಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತನಾಯಕ ಗುರು ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಶುಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ತಳಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಯು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬರೀ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು'.
'ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕಾಲದ ನಂತರ ಇದು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಇದನ್ನು 'ಬೆಣ್ಣೆ ಚಾವಡಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾವಲಿನಿಂದಲೇ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಮೃತಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು'.
ಈ ತಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?: 'ನಂತರ ಬಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ತಳಿಗೆ 'ಅಮೃತ ಮಹಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆತ ಈ ತಳಿಯ ದನಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸತತವಾಗಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ದಣಿವರಿಯದ ಏಕೈಕ ರಾಸು ಅಥವಾ ತಳಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಮೃತಮಹಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ಸಂತತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ'.
'ಈ ಹಿಂದೆ 4 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಪ್ರದೇಶವು ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 55,000 ಎಕರೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗದ 5,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಾಬಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ 10,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಬೇಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ'.
ಈ ಹಿಂದೇ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೃತಮಹಲ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ'.
'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ತಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜಾಗವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ದು ಬರುವ ಹಸುಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ನೇಮಕ ಗೊಂಡಿರುವ ಸೆರೆಗಾರರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'.
ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?: 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಮೃತಮಹಲ್ ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ, ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಮೃತಮಹಲ್ ತಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಆಗ್ರಹವೇನು?: ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ರವೀಶ್ ಕ್ಯಾತನಬೀಡು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲುಗಳು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 500-600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತದ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲನ್ನು "ಬೆಣ್ಣೆ ಚಾವಡಿ" ಎಂದೇ ಕರೆದು, ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು'.
3.5 ಲಕ್ಷ ಕಾವಲು ಭೂಮಿ ಈಗ 53 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಕುಸಿತ: ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟು 3.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇದ್ದ ಈ ಕಾವಲು ಭೂಮಿ, ಇಂದು ಕೇವಲ 53,000 ಎಕರೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಾವಲು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ಎಕರೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಮಹಲ್ ತಳಿಯ ರಾಸುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸತತ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಕಾವಲನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಹಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಕರುಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಬಳಿ ಒಂದು ರಾಸು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದು ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾವಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ, ತಿಪಟೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಚಳವಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಹಿಂದೆ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೂ ಕೂಡ ಅಂದು ಹೋರಾಟದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು'.
ಕಾವಲು ಭೂಮಿ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳು, ನವಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಕೇವಲ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬಾರದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಮೃತಮಹಲ್ ಕಾವಲು ಯೋಜನೆಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.
'ಕಾವಲುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ 7-8 ಕಡೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಹರಡಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಾವಲು ಭೂಮಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಡಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆಲ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕೇವಲ ಪಶು ತಳಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
