ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆ!: ಇನ್ಮುಂದೆ 5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು, ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಯಕುಮಾರ್ T P ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 6:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಈ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ? ಯಾವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಅಪರಾಧ, ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಈ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಆಡಳಿತ, ಡಿಸಿಪಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಡಿಸಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ವಿಭಾಗದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ.
ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಪರಾಧ) ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್-1 ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್-2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (CCB), ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (CCRB) ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಪಿ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದಡಿ ನಗರ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ (City SB) ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ATC) ಇರಲಿವೆ. ಡಿಸಿಪಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗವು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಶಾಸಕರ ಭವನ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸಿಪಿ ವಿಐಪಿ ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗವು ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದ (BDDS) ನಿರ್ವಹಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು: ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಬ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಗಳು, ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (CAR) ಡಿಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ (HQ) ಡಿಸಿಪಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
1. ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್: ಕೇಂದ್ರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ, ಡಿಸಿಪಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಪಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ: ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಪಾರ್ಕ್, ಎಸ್.ಆರ್. ನಗರ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿವೇಕನಗರ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸೆನ್ (CEN) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಗಾಂಧಿನಗರ: ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ, ಶಂಕರಪುರ, ಜೆ.ಜೆ. ನಗರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಇಂದಿರಾನಗರ: ಹಲಸೂರು ಮತ್ತು ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಲಸೂರು, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಜೆ.ಬಿ. ನಗರ, ಭಾರತಿನಗರ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು: ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾನಗರ ಸಂಚಾರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ (HQ) ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್ ಕೇಂದ್ರ (CAR Central) ವಿಭಾಗಗಳೂ ಇರಲಿವೆ.
2. ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್: ಪೂರ್ವ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಪೂರ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್: ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ, ವರ್ತೂರು, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಪೂರ್ವ: ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಮತ್ತು ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಕಸ್ತೂರಿನಗರ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು: ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಂಚಾರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಎಚ್ಎಎಲ್, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, ವರ್ತೂರು, ಮಹದೇವಪುರ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ (HQ) ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್ ಪೂರ್ವ (CAR East) ವಿಭಾಗಗಳೂ ಇರಲಿವೆ.
3. ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಡಿಸಿಪಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಪೀಣ್ಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ: ವಿಜಯನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೆ.ಪಿ. ಅಗ್ರಹಾರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಕೆಂಗೇರಿ: ಕೆಂಗೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮತ್ತು ಗಿರಿನಗರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕುಂಬಳಗೋಡು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಸಿ.ಕೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು, ಗಿರಿನಗರ, ಹನುಮಂತನಗರ ಮತ್ತು ಕೆ.ಜಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಪೀಣ್ಯ: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೀಣ್ಯ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಕಡಬಗೆರೆ, ಪೀಣ್ಯ, ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ ಮತ್ತು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಲಿವೆ.
ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು: ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ವಿಜಯನಗರ, ಪೀಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಚಾರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್ ಪಶ್ಚಿಮ (CAR West) ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ (HQ) ವಿಭಾಗಗಳೂ ಇರಲಿವೆ.
4. ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ : ಉತ್ತರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಉತ್ತರ, ಡಿಸಿಪಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಯಶವಂತಪುರ ಎಂಬ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಉತ್ತರ: ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ ಮತ್ತು ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಡಿ.ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಸಂಜಯನಗರ, ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಉತ್ತರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಈಶಾನ್ಯ: ಯಲಹಂಕ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ, ಯಲಹಂಕ, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಬಾಗಲೂರು, ಕೊತ್ತನೂರು, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (KIAL) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಇದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಯಶವಂತಪುರ: ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಯಶವಂತಪುರ, ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗಮ್ಮನಗುಡಿ, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು: ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಸಂಚಾರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್ ಉತ್ತರ (CAR North) ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ (HQ) ವಿಭಾಗಗಳೂ ಇರಲಿವೆ.
5. ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಡಿಸಿಪಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಆಗ್ನೇಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ದಕ್ಷಿಣ: ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಯನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಸೂರ್ಯನಗರ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಜಿಗಣಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ಮತ್ತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಆಗ್ನೇಯ: ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಮಡಿವಾಳ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ, ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಬೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು: ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಸಂಚಾರ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್ ದಕ್ಷಿಣ (CAR South) ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ (HQ) ವಿಭಾಗಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಐದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಚಾರ ಯೋಜನೆ, ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಈ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಪುನರ್ರಚನೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ರಚನೆಯಿಂದ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು, ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತ, ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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